Aksaray'da kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
6 saat önce
Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:36 Kaynak: AA
Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Serhat Bor (23) idaresindeki 42 CHN 28 plakalı kamyonet, Aksaray- Konya kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Bor ile birlikte kamyonetteki Recep Küçükdemir (18) ve Mehmet Tokgöz (37) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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