Aksaray'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İsa Altuntaş yönetimindeki 68 AAS 585 plakalı kamyon ile Memiş Çoban kontrolündeki 68 ABT 988 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon muhtarlık duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle, araçlardaki Alattin Tosun ve Serkan Bacık yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.