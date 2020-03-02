Aksaray'da kamyonet refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kamyonet refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da kamyonet refüje devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da kamyonet refüje devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yunus Emre Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. (35) idaresindeki 68 EK 967 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı sürücüyü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir başka kazanın yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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