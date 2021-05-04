Aksaray'da kanadı kırık ve bitkin bulunan 2 pelikan tedaviye alındı - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kanadı kırık ve bitkin halde bulunan 2 pelikan tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Mezitli yaylasında çobanlık yapan Ramazan Mutlu, yerde hareketsiz yatan pelikanları gördü.
Kanadından yaralandığı için uçamayan pelikanların yaşadığını anlayan Mutlu, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirilen pelikanların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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