"Kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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"Kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı

02.06.2022 11:59

Aksaray'da, internet sitelerinde kendisini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da, internet sitelerinde kendisini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Özlem O. (50) internet sitesinden bulduğu evi almak için ilan koyan Burak Y'ye (23) 50 bin lira kapora verdi. Tapu işlemleri sırasında ortadan kaybolan Burak Y'yi bulamayan Özlem O, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Burak Y'yi Helvadere beldesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
Kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
Kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
Kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Kapora dolandırıcılığı' yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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