Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kar Sevincini, Kar Banyosuyla Kutladı

Aksaray'da Kar Sevincini, Kar Banyosuyla Kutladı

1 saat önce

AKSARAY'da turizm firmasında çalışan Sami Yüksel (61) kar sevincini parkta kar banyosu yaparak kutladı.

Aksaray'da Kar Sevincini, Kar Banyosuyla Kutladı, System.String[]
AKSARAY'da turizm firmasında çalışan Sami Yüksel (61) kar sevincini parkta kar banyosu yaparak kutladı. Yoğun yağış nedeniyle eğitime ara verilen kentte öğrenciler de kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, turizm firmasında çalışan Sami Yüksel ise büyük sevinç yaşadı. Yağışı heyecanla beklediğini belirten Yüksel, Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda kar banyosu yaptı. Her yıl kar banyosu yaptığını anlatan Sami Yüksel, "Bu karın yağmasını bekliyordum. Her yıl banyo yaparım. Her gün soğuk suyla duş alırım. Spor yaparım. Alkol, sigara yok. Un, şeker yemem. Faydalı olan şeyleri severim. Karı da çok seviyorum" diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilen kentte öğrenciler de kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Oğlu Kaan ile birlikte kardan adam yapan öğretmen Zuhal Arıbaş, "Oğlum Kaan ile birlikte  bugünü kardan adam yaparak değerlendirdik. Çok mutluyuz" dedi. Kar topu oynayan 7'nci sınıf öğrencisi Hazal Altındal ise "Kar yağdı, okullar tatil oldu. Çok güzel oldu. Bugün geziyoruz. Mutluyuz, kar topu oynayıp, kardan adam yapacağız" diye konuştu.

HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de kar nedeniyle hayvanların aç kalmaması için kentteki parklara yaklaşık 1 ton yem bıraktı.

? - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:59 Kaynak: DHA

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