Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kar Sevincini, Kar Banyosuyla Kutladı

Aksaray'da Kar Sevincini, Kar Banyosuyla Kutladı

1 saat önce

Aksaray'da turizm seyahat firmasında çalışan Sami Yüksel (61) kar sevincini, kar banyosu yaparak kutladı.

Aksaray'da Kar Sevincini, Kar Banyosuyla Kutladı, System.String[]
Aksaray'da turizm seyahat firmasında çalışan Sami Yüksel (61) kar sevincini, kar banyosu yaparak kutladı. Kar nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrencilerde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken karın tadını çıkaranlarda oldu. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkına gelen Sami Yüksel, kar sevincini, kar banyosu yaparak kutladı. Her yıl kar banyosu yaptığını belirten Yüksel, "Bu karın yağmasını bekliyordum. Her yıl banyo yaparım. Her gün soğuk suyla duş alırım. Spor yaparım. Alkol, sigara yok. Un, şeker yemem. Faydalı olan şeyleri severim. Karı da çok seviyorum." diye konuştu.

Kar yağışını nedeniyle okulların bugün olmak üzere bir gün tatil edilmesini fırsat bilen çocuklarda parkta kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Oğlu Kaan ile birlikte kardan adam yapan öğretmen Zuhal Arıbaş, "Oğlum Kaan ile birlikte bugünü kardan adam yaparak değerlendirdik. Çok mutluyuz." dedi.

Kartopu oynayan 7'inci sınıf öğrencisi Hazal Altındal ise, "Kar yağdı okullar tatil oldu. Çok güzel oldu. Bugün geziyoruz. Mutluyuz, kar topu oynayıp kardan adam yapacağız.ö diye konuştu.

HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de kar nedeniyle kuşların aç kalmaması için kentteki parkları yaklaşık 1 ton yem bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:36 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray, Kar, Güncel
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