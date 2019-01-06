Aksaray'da Kar ve Dolu Yağışı
53 dakika önce
Aksaray'da kar ve dolu yağışıAKSARAY - Aksaray'da gün boyu yağmur, dolu ve kar yağışı etkili oldu.
Aksaray
'da kar ve dolu yağışı
AKSARAY - Aksaray'da gün boyu yağmur, dolu ve kar yağışı etkili oldu.
Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde ise hafif kar yağışı etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. İlçe ve köyleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, meteoroloji ekiplerinin verdiği bilgiye göre aralıklarla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:44 Kaynak: İHA
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