Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kar ve Dolu Yağışı

Aksaray'da Kar ve Dolu Yağışı

53 dakika önce

Aksaray'da kar ve dolu yağışıAKSARAY - Aksaray'da gün boyu yağmur, dolu ve kar yağışı etkili oldu.

Aksaray'da kar ve dolu yağışı

AKSARAY - Aksaray'da gün boyu yağmur, dolu ve kar yağışı etkili oldu.
Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde ise hafif kar yağışı etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. İlçe ve köyleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, meteoroloji ekiplerinin verdiği bilgiye göre aralıklarla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada

Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz! Son Dakika! AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:37:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kar ve Dolu Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]