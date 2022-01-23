Aksaray'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray Konya yolu ile Aksaray'ın ilçe, belde ve 30 köy yolu trafiğe kapalı

AKSARAY - Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun gece saat 23.30 sıralarında yerini kar yağışı ve tipiye bırakmasıyla kent kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken Aksaray-Konya karayolu ulaşıma hala kapalı tutuluyor.

Aksaray'da dün saat 23.30 sıralarında aniden bastıran ve kısa sürede tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 12 saattir aralıksız devam eden ve kar yağışı ve tipi nedeniyle gece trafiğe kapanan Aksaray - Adana, Nevşehir ve Ankara Karayolları sabahın ilk ışıklarında trafiğe kontrollü olarak açıldı. Yağışın etkili olan Aksaray - Konya Karayolu ise trafiğe hala kapalı. Kent genelinde birçok ilçe, belde ve 30 köy yolu trafiğe kapalı kalırken, şehir merkezinde Aksaray Belediyesi tarafından yoğun bir kar temizleme çalışması yapılıyor. Karayolları ekipleri de kar kürüme çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Aksaray'da kar yağışının Pazartesi ve Salı günü de devam edeceği öngörülüyor.