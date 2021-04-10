Kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Aksaray'da kar ve tipiden yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde kalp krizi geçiren Ali Karataş'ın (69) yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapanması nedeniyle bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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