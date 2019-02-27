Aksaray'da Kar Yağışı

Aksaray'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Aksaray'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı.



Soğuk havanın etkili olduğu Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından binaların çatıları beyaza büründü. Kar yağışı şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkisini göstermeye başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının yarın da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. - AKSARAY

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı

Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor

YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak