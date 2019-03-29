Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kar Yağışı

Aksaray'da Kar Yağışı

1 saat önce

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.

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Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının sonunda kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar meyve ve sebzelerin soğuk almasından endişe ettiklerini belirterek "Bunda da vardır bir hayır" dedi.

Meteoroloji ekiplerinin verdiği bilgiye göre kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği kaydedildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Sabah, Aksaray, Güncel
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