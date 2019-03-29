Aksaray'da Kar Yağışı
1 saat önce
Aksaray'da kar yağışıAKSARAY - Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Aksaray
'da kar yağışı
AKSARAY - Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının sonunda kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar meyve ve sebzelerin soğuk almasından endişe ettiklerini belirterek "Bunda da vardır bir hayır" dedi.
Meteoroloji ekiplerinin verdiği bilgiye göre kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:05 Kaynak: İHA
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