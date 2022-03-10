Aksaray'da kar yağışı - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı

AKSARAY - Aksaray'da gece yarısı başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Aksaray'da gece yarısı başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı kenti kısmen beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı karayollarında da görüş mesafesini etkiledi. Bu mevsim son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray'da yağışlardan vatandaşlarda mutluluk duydu.

Kar yağışının bereket olduğunu belirten Osman Akyol (38), "Uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmemiştik, elhamdülillah. Hem şehrimize hem ülkemize çok güzel bereket oldu. Bugün 10 Mart, bugün tekrar kar yağdı. Allah'a şükür barajlarımız yeterli doluluğa ulaştı. Hatta kurumuş olan çeşme ve pınarlarımız vardı onlarda yeniden su akışını gördük. Bunlar çok güzel şeyler. Rabbimiz inşallah vatanımıza milletimize daha hayırlı eylesin bu yağışları. Bereket olsun afet olmasın diye dua ediyoruz. İnşallah her senemiz böyle bereketli olur" dedi.