Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
6 saat önce
Aksaray'da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
Aksaray'da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.
Aksaray'da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Özellikle dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar trafiği de olumsuz etkiledi. Sabaha beyaz bir örtüyle uyanan araç sürücüleri bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle zorluk çekti. - AKSARAY
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