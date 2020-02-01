Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Aksaray'da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

Aksaray'da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.


Aksaray'da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Özellikle dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar trafiği de olumsuz etkiledi. Sabaha beyaz bir örtüyle uyanan araç sürücüleri bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle zorluk çekti. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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Kar yağışı etkili oluyor
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