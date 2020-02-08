Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı bugünde etkili oldu.

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı bugünde etkili oldu.


Uzun zamandır kara hasret kalan Aksaray'a dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar kentin beyaz hakimiyetini korurken, belediye ve karayolları ekipleri yollarda çalışmalar yapıyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde, Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarında etkisini sürdüren kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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