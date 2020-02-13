Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Aksaray'da günlerdir belirli aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

Aksaray'da günlerdir belirli aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.


Aksaray'da günlerdir devam eden kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden kendini gösteren kar kenti beyaz bir örtüye bürüdü. Soğuk havaların da etkisini sürdürdüğü kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altında olması çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeniyle eğitime de bir gün süreyle ara verilirken, çocuklar ve vatandaşlar karın tadını çıkardı. Sabaha beyaz örtüyle uyanan araç sürücüleri de trafikte zaman zaman zorluklar yaşadı. - AKSARAY

Aksaray, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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