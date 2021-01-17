Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
17.01.2021 15:43
Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
AKSARAY - Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Aksaray'da 4 gündür aralıklarda devam eder kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Dün gecenin ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan kent ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle trafikte her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kısıtlama kapsamında hayvanların aç kalmaması için bazı vatandaşlar park ve bahçelere yem bıraktı.
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