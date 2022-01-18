Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aralıklarla gündür etkili olan kar yağışı sonrası sokaklara akın eden çocuklar karın keyfini çıkarırken, kentin tarihi mekanlarında da kartpostallık görüntüler oluştu

AKSARAY - Aksaray'da belli aralıklarla 2 gündür devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte kar yağışının keyfini çocuklar çıkarırken tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Aksaray'da 2 gündür belli aralıklarla devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokağa çıkarak, kartopu oynayıp karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazı araç sürücüleri ise trafikte zorluk yaşadı. Aksaray'ın tarihi mekanlarında kartpostallık görüntüler oluştu. 700 yıllık Kanlı Pelit Ağacı ve Ervah Kabristanlığı beyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Hava sıcaklığının 0 dereceyi gördüğü kentte Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirdi.