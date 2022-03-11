AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ - Son Dakika
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AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

11.03.2022 12:27

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Nevşehir ile Adana'ya bağlayan 2 kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapandı.

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Nevşehir ile Adana'ya bağlayan 2 kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Aksaray -Nevşehir ile Aksaray-Adana kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, sürücüleri yakındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Konya'dan Nevşehir'e giden TIR sürücüsü Özcan Yücel 'Saat 06.00'da Konya'dan yola çıktım ve Aksaray'da, Nevşehir rampasında yolda kaldım. Çok fena kış var ve yollar buz. Yola çıkacaklar kesinlikle çıkmasın. Polisler dinlenme tesislerine yönlendiriyorlar. İnşallah açılır da, bizde tekrar yolumuza gideriz." diye konuştu.

AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

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Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

Nevşehir, Aksaray, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ - Son Dakika


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