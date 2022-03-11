AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ - Son Dakika

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Nevşehir ile Adana'ya bağlayan 2 kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Aksaray -Nevşehir ile Aksaray-Adana kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, sürücüleri yakındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Konya'dan Nevşehir'e giden TIR sürücüsü Özcan Yücel 'Saat 06.00'da Konya'dan yola çıktım ve Aksaray'da, Nevşehir rampasında yolda kaldım. Çok fena kış var ve yollar buz. Yola çıkacaklar kesinlikle çıkmasın. Polisler dinlenme tesislerine yönlendiriyorlar. İnşallah açılır da, bizde tekrar yolumuza gideriz." diye konuştu.