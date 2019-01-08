Aksaray'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Aksaray'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.

Aksaray'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.



Sabah erken saatlerde Aksaray'da başlayan kar yağışı şehri beyaz örtüye bürüdü. Kent merkezinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı halen devam ederken, kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - AKSARAY

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