Aksaray'da kar yağışı tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor

AKSARAY Aksaray'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken tipi kent merkezinde de etkili oldu.

Aksaray'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam ederken, bugün tipi ve sis ile kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve sis trafikte yer yer görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Yolların beyaza bürünmesi ile birlikte de araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi. Şehirde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürürken, polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alıyor. Vatandaşlar ise kar yağışından memnun olduklarını belirterek, yağışların devam etmesini temenni etti.