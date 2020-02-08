Aksaray'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Aksaray'da kar yağışı ulaşımı aksattı

6 saat önce

AKSARAY'da, etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Aksaray'da kar yağışı ulaşımı aksattı, System.String[]

AKSARAY'da, etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Kent merkezi ve ilçelerde dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Aksaray- Nevşehir karayolunda bir TIR, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak sağa sola savrulup, yolu kapattı. Yol, yaklaşık 30 dakika trafiğe kapandı. TIR'ın çekici yardımıyla kardırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yağış nedeniyle kontrollerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer, şu an kent genelinde ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.


Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
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