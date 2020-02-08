Aksaray'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Aksaray'da kar yağışı ulaşımı aksattı

AKSARAY'da, etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Kent merkezi ve ilçelerde dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Aksaray- Nevşehir karayolunda bir TIR, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak sağa sola savrulup, yolu kapattı. Yol, yaklaşık 30 dakika trafiğe kapandı. TIR'ın çekici yardımıyla kardırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yağış nedeniyle kontrollerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer, şu an kent genelinde ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.