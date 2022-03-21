Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

21.03.2022 00:28

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artırarak devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Aksaray - Ankara ve Nevşehir karayollarında da etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri karayollarında güvenlik önlemleri aldı. Kar yağışı bölgesel olarak halen devam ediyor.

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

YORUMLAR
500
Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika


Son Dakika
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
00:10 Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu
23:59 AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor
23:44 Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı!
23:29 Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler
23:23 AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti
23:07 Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 00:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement