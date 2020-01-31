Aksaray'da kara saplanan otobüsün yolcuları AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da kara saplanan otobüsün yolcuları AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Aksaray'da kara saplanan otobüsün yolcuları AFAD ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Aksaray'da kara saplanan otobüs İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı, yaklaşık 2 saat mahsur kalan yolcular dinlenme tesisine götürüldü.

Aksaray'da kara saplanan otobüs İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı, yaklaşık 2 saat mahsur kalan yolcular dinlenme tesisine götürüldü.

Ankara'dan Mardin'e gitmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait otobüs, tipi nedeniyle Aksaray- Adana kara yolunun 57. kilometresinde kara saplandı.

45 yolcusu bulunan otobüs, AFAD ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Aksaray Şubesi ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bir yere çekildi.

Yaklaşık 2 saat mahsur kalan yolcular, Taşpınar Belediyesinin araçlarıyla dinlenme tesisine götürüldü.

Aksaray'da kara saplanan otobüsün yolcuları AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:29 Kaynak: AA
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