Aksaray'da karantinada olması gerekirken yakalanan kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle karantinada bulunması gerekirken dışarda yakalanan kişi, yurda götürüldü.

Bursa'dan Aksaray'a otobüsle gelen ve yolculardan birinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken Fırat U. (20), işlem yapmak için valilik ek binasına girmek istedi.

Kurum girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında Kovid-19 temaslısı olduğu belirlenen Fırat U, görevliler tarafından izole alana alındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince karantina yurduna götürülen Fırat U'ya, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.