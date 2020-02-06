Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

6 saat önce

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Nurettin Mutlu, sabah çocukları Zehra Melek (6) ve Melike (12) ile aynı odada kalan yeğenleri Melike (12) ve Hasan Mutlu'yu (10) uyandırmak için odaya girdi.

Odada çocukları ve yeğenlerinin hareketsiz yattığını gören Mutlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen 4 çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan Gökhan (30) ile eşi Müjde Baş (30) bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin, karbonmonoksitten zehirlendiği belirtildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasan Mutlu, Güzelyurt, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak
Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:40:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]