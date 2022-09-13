Aksaray'da miras kavgasında kardeşini tabancayla öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da miras kavgasında kardeşini tabancayla öldüren ağabey tutuklandı

13.09.2022 19:00
Aksaray'da miras kavgasında kardeşini tabancayla öldüren ağabey tutuklandı

Aksaray'da kardeşini tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.

Aksaray'da kardeşini tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir markette Kemal E. (37) ile kardeşi Kenan E. (33) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kemal E'nin tabancayla vurduğu kardeşi hayatını kaybetti.

Kenan E'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da miras kavgasında kardeşini tabancayla öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da miras kavgasında kardeşini tabancayla öldüren ağabey tutuklandı - Son Dakika
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