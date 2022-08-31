Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Aksaray'da karşıdan karşıya geçmek için kaldırımdan inen kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen N.Ö. (54) kaldırımdan aşağıya indiği sırada caddeden gelen B.D. (25) idaresindeki 68 AAB 103 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kaza sonucu kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan, kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY