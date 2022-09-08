Kasten yaralamadan aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kasten yaralamadan aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

08.09.2022 12:54
Kasten yaralamadan aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Aksaray'da kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda icra edilen faaliyetler çerçevesinde aranması olan İsmail T. (26) isimli şahsın Topakkaya beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla İsmail T.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu Başkan ve il genel meclisi üyesine saldıranları bulmak için 65 kişilik özel ekip kuruldu Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasten yaralamadan aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kasten yaralamadan aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement