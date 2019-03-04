Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kavga Kanlı Bitti: 1 Ölü

Aksaray'da Kavga Kanlı Bitti: 1 Ölü

1 saat önce

Aksaray'da 2 Afgan uyruklu şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Aksaray'da Kavga Kanlı Bitti: 1 Ölü, System.String[]
Aksaray'da 2 Afgan uyruklu şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Reis Çapan Öztürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Tarvi Aryan (22) ile Nasır M. (23) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Nasır M. belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak Tarvi Aryan'ı göğsünden 2 bıçak darbesi ile yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Tarvi Aryan'ın öldüğünü belirlerken, olayı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Tarvi Aryan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna K aldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düşerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

Sultanhanı, Aksaray, 3. Sayfa
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