Aksaray'da çıkan kavga sırasında pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da çıkan kavga sırasında pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

07.06.2023 20:05

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İki husumetli arasında semt pazarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve araçlarındaki pompalı tüfekleri alan M.A ile F.Ş, birbirlerine ateş etti. Yaralananlar arasında pazara alışverişe gelen 4 kişi ve bir tanık bulunuyor. Olayın ardından kaçan zanlılardan F.Ş gözaltına alındı, M.A ise aranıyor.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde husumetli M.A. (33) ile F.Ş. (32) arasında ilçe merkezindeki semt pazarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Araçlarındaki pompalı tüfekleri alan M.A ile F.Ş, birbirlerine ateş etti.

5 KİŞİ YARALANDI

F.Ş. ile pazara alışverişe gelen Hikmet E. (62), Döndü E. (58), Vildan E. (20) ve Döne D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"KİMİN ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Olayın ardından kaçan zanlılardan F.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı, M.A'nın ise arandığı öğrenildi. Yaralılardan Döndü E, gazetecilere, kimin ateş ettiğini görmediğini bir anda yaralandıklarını söyledi. Bir gencin kendilerine doğru ateş ettiğini vurgulayan Döndü E, "Kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Saçma bacağıma geldi. Eşim, kızım ve kız kardeşim de yaralandı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aksaray'da çıkan kavga sırasında pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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