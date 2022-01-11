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Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu - Son Dakika

Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu

11.01.2022 11:59

Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu Aksaray'da halasının evinden markete gidiyorum diyerek çıktıktan sonra kayıplara karışan genç kız, Bursa'da otogar polisi tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu

AKSARAY - Aksaray'da halasının evinden markete gidiyorum diyerek çıktıktan sonra kayıplara karışan genç kız, Bursa'da otogar polisi tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa'dan ailesi tarafından Aksaray'da yaşayan halasının yanına 3 ay önce gönderilen 15 yaşındaki Elife Palta, önceki gün sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında ikamet eden halasının evinden markete gidiyorum diyerek çıktı. Bir süre sonra Elife Palta eve dönmeyince halası Nezahat Palta tarafından aranmaya başlandı. Market ve civarında yeğenine ulaşamayan hala Nezahat Palta, Aksaray Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri müracaatın ardından Elife Palta'yı arama çalışmaları başlattı. Çaresiz hala kameraların karşısında yeğenine çağrıda bulundu.

Ailesi tarafından emniyete bilgi verilmesi üzerine Bursa ve Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp kız çocuğunu arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında kız çocuğunun Aksaray otogarından otobüse binerek yola çıktığını tespit eden Aksaray polisi durumu hemen Bursa Emniyetine bildirdi. Yapılan ortak çalışmada kız çocuğu Bursa Şehirlerarası Otobüs terminalinde polis ekiplerince bulundu. Emniyete götürülen Elife Palta burada ailesine teslim edildi.

Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu
Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu
Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu

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Aksaray, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu - Son Dakika
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