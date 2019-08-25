Son Dakika Haberleri: Aksaray'da kaybolan çocuk AFAD ve UMKE ekiplerince bulundu
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Aksaray'da kaybolan çocuk AFAD ve UMKE ekiplerince bulundu

22 dakika önce

Aksaray'da oyun oynamak için sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kaybolan çocuk, AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Aksaray'da kaybolan çocuk AFAD ve UMKE ekiplerince bulundu, System.String[]

Aksaray'da oyun oynamak için sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kaybolan çocuk, AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.


Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Bekarlar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki T.G. isimli çocuk sabah saatlerinde oyun oynamak için köydeki evinden çıktı. Birkaç saat sonra çocuklarını bulamayan anne ve baba durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ve 112 Acil Yardım ambulansı gönderildi. AFAD ekipleri 2 saat süren arama çalışması sonucu çocuğu Kevenli Töme mevkisinde sağ ve salim bularak 112 Acil Yardım ambulansına teslim etti. Çocuk sağlık kontrolü için ambulansa Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - AKSARAY

Aksaray, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:42 Kaynak: İHA
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