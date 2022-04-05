Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan kişi adliyeye sevk edildi

05.04.2022 12:36
Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan kişi adliyeye sevk edildi

Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alının Servet İ'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Servet İ'nin yakınları görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Halil İbrahim (59) ile Raziye Yeşilay'ın (59) Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Servet İ, görüşmek için kayınpederi Halil İbrahim ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay ile merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki evde dün. bir araya gelmiş, zanlı, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yeşilay çiftini tüfekle yaralayarak kaçmıştı.

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Yeşilay, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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