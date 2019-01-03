Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kaza 1'i Ağır, 2 Yaralı

Aksaray'da Kaza 1'i Ağır, 2 Yaralı

37 dakika önce

Aksaray'da kaza 1'i ağır, 2 yaralıAksaray'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında toprak alana girdi.

Aksaray'da kaza 1'i ağır, 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında toprak alana girdi. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksaray- Ihlara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Davut Özkay (38) yönetimindeki 68 RA 623 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tepenin eteklerindeki toprak alana girdi. Kazada, Özkay ile yanındaki Aşire Özkay (60) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aşire Özkay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
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