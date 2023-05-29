Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup "Arabam gitti" diye aracı tekmeledi - Son Dakika
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Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup "Arabam gitti" diye aracı tekmeledi

29.05.2023 17:55

Aksaray'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce "Arabam gitti. Bak ya bak" diyerek ön tampona tekme attı. Çevredekiler ise "Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım" diye Eray K.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Şenay K. (30) yönetimindeki 68 EK 474 plakalı otomobil kavşakta Hasan Hüseyin D.'nin (30) kullandığı 68 BF 131 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Hasan Hüseyin D.'nin yanındaki eşi Arzu D. (30) yaralandı. Yaralı Arzu D., ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin D. ve diğer sürücü Şenay K. ile 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup 'Arabam gitti' diye aracı tekmeledi

ARACINI TEKMELEDİ

Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce "Arabam gitti. Bak ya bak" diyerek ön tampona tekme attı. Çevredekiler ise "Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım" diye Eray K.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup 'Arabam gitti' diye aracı tekmeledi

PİKNİĞE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ

Polis de Eray K.'yi aracın başından uzaklaştırıp, sakinleştirmek istedi. Bu sırada sürücü Şenay K.'nin kucağındaki çocuğu ağlamaya başladı. Diğer sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ise otomobilini yeni satın aldığı ve eşiyle birlikte pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup 'Arabam gitti' diye aracı tekmeledi
Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup 'Arabam gitti' diye aracı tekmeledi
Kaynak: DHA
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Aksaray, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup 'Arabam gitti' diye aracı tekmeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyun can derdinde kasap et derdinde! Kaza yapan eşini unutup "Arabam gitti" diye aracı tekmeledi - Son Dakika
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