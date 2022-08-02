Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
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Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahsı gözaltına aldı

02.08.2022 13:57
Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahsı gözaltına aldı

Aksaray'da kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, evinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Aksaray'da kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, evinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyahşi ilçesine bağlı Boğazköy de bir şahsın kenevir ekip uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri köyde yaşayan Rahim B. (29) isimli şahsı takibe aldı. 2 hafta boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, şahsın evine ve kenevir ektiği tarlaya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 20 kök kenevir bitkisi, 1 adet tam otomatik av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet av tüfeği dürbünü, 1 adet 9 mm fişek, 1 adet kama bıçağı, 1 adet kelebek bıçağı, 1 adet çakı bıçağı ve 1 adet muşta ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Aksaray, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
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