Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Aksaray'da kepçe ile define aradığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Aksaray'da kepçe ile define aradığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Ekecik ve Koyak köyleri arasındaki Karadağ mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin düzenlendiği operasyonda, kepçe ile izinsiz kazı yaptığı belirlenen 11 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan kepçe, çeşitli delici aletler ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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