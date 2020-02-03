Son Dakika › Güncel › Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
6 saat önce
Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgüt üyeliği, kasten yaralama ve tehdit" gibi suçlardan 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fatih D'yi (45) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda hükümlüyü Mersin'de saklandığı evde yakalayarak kente getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Son Dakika Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik