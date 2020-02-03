Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da kesinleşmiş 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgüt üyeliği, kasten yaralama ve tehdit" gibi suçlardan 47 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fatih D'yi (45) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda hükümlüyü Mersin'de saklandığı evde yakalayarak kente getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.