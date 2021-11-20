Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. (44) gözaltına alındı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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