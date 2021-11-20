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Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

20.11.2021 15:51
Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. (44) gözaltına alındı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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