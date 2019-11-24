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Aksaray'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

6 saat önce

Aksaray'da kendisine gönderilen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hisseden kişi ve aynı evde kalan 3 yakını, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi, System.String[]

Aksaray'da kendisine gönderilen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hisseden kişi ve aynı evde kalan 3 yakını, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 704. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden İlyas Köse, kendisine gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden polis ekipleri, binayı boşalttı, sokağın giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

AFAD ekipleri özel kıyafetlerle binaya girerek kimyasal madde ölçümü yaptı.

Evden çıkartılan Köse ve beraberindeki 3 kişi, bina önünde kurulan arındırma çadırında yıkandıktan sonra sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Boşaltılan binada kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer inceleme yapılacağı belirtildi.

Hamidiye, Aksaray, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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