Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Süresi Uzatıldı

Aksaray'da Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Süresi Uzatıldı

2 saat önce

Aksaray'da hava koşulları sebebiyle kış lastiği kullanma zorunluluğu süresi 1 ay süreyle uzatıldı.

Aksaray'da Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Süresi Uzatıldı, System.String[]
Aksaray'da hava koşulları sebebiyle kış lastiği kullanma zorunluluğu süresi 1 ay süreyle uzatıldı.

Aksaray'da hava şartları nedeniyle kış lastiği kullanım zorunluluk süresi 1 ay uzatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yaşanan ağır kış koşullarına bağlı olarak karayolları üzerindeki kar ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla il-ilçe merkezlerimizde 2019 kış dönemi için kış lastiği kullanma zorunluluğunun 01.05.2019 tarihine kadar uzatılması 02.04.2019 tarihli Valilik Oluru ile uygun bulunmuştur. İlimizde yaşanan iklim koşulları göz önüne alınarak il sınırlarımız içerisinde karayolunda seyreden yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca (A) türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde kış lastiği kullanılmasını ve kış lastiği uygulamasının il-ilçe merkezlerimizde 2018-2019 kış dönemi için 01.12.2018-01.04.2019 tarihleri arası zorunlu olduğuna dair karar alınmıştır" denildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

Kar, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:53:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Süresi Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]