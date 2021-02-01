Aksaray'da kısıtlama denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

Aksaray'da kısıtlama denetimleri aralıksız sürüyor

AKSARAY - Yurt genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar Aksaray'da da aralıksız olarak devam ettiriliyor.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde emniyet güçlerinin kısıtlama denetimleri aralıksız olarak sürüyor. Kent genelinde trafiğin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulamalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafikte seyreden tüm araçları tek tek durdurarak denetimden geçiriyor. Sürücüler, ehliyet, ruhsat, kısıtlama muaf belgesi ve alkol kontrolü gibi birçok denetimden geçiriliyor. Kusurlu bulanan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, denetimler gece boyunca devam ediyor.