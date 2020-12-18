Aksaray'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk - Son Dakika

Aksaray'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
18.12.2020 17:25
AKSARAY'da 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarında yoğunluk yaşandı.
AKSARAY'da 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarında yoğunluk yaşandı. Pazarda ve kent merkezindeki caddelerde bazı vatandaşların maske ve mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü. Aynı durum kent merkezindeki caddelerde de yaşandı. Polis de sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.
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