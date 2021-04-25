Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara mehter konseri - Son Dakika

Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara mehter konseri

AKSARAY'da, belediyeye bağlı mehter takımı, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için sokak sokak gezerek, konser verdi.

AKSARAY'da, belediyeye bağlı mehter takımı, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için sokak sokak gezerek, konser verdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 gün uygulanan kısıtlamada boş kalan Aksaray sokaklarında belediyenin mehter takımı, konser verdi. Kısıtlamaya uyup, evlerinde kalanlar, balkonlara çıkarak, Türk bayraklarıyla mehterana eşlik etti. Bazı kişiler ise konser alanına gelerek, alkış tutup, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Belediye ekipleri, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Mehter takımına atların öncülük etmesi renkli görüntüler oluşturdu.



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