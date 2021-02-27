Aksaray'da kısıtlamaya uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası verildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla farklı noktalarda denetim yaptı.

Aksaray 'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası uygulandı.

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