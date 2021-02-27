Aksaray'da kısıtlamaya uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası verildi - Son Dakika

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla farklı noktalarda denetim yaptı.
Bankalar Caddesi'nde denetim gerçekleştiren polisler, Kübra G'nin kullandığı 01 EST 77 plakalı otomobili durdurdu.
Kuruyemiş almaya çıktığını belirten Kübra G'ye ekipler, 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.
Kent genelinde denetim yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza kestiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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