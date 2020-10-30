Aksaray'da kitap konağının temeli atıldı - Son Dakika

Aksaray Belediyesince hayata geçirilen Paşacık Kitap Konağının temeli atıldı.

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, eğitim ve kültür alanında hayata geçirilen projelerle vatandaşlara kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Gençlerin kitap okuyabileceği, araştırma yapabileceği ve hoş vakit geçireceği bir mekanı hayata geçirdiklerini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Bu projemiz eğitim öğretime katkı sağlayacak bir eğitim tesisi olacak. Aksaray'da ihtiyaçlarımıza baktığımızda bu tarz tesislerin şehrimizde artmasına ihtiyaç var. Buradan yola çıkarak Aksaray'ımızdaki mevcut kitap konağına ilaveten farklı noktada daha kitap konağı inşa ederek bu tesislerin sayısını 4'e çıkartacağız. Bu tesislerin inşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürerek açılışlarını gerçekleştireceğiz. Belediyecilik daha çok yol yapmak, köprü yapmak gibi adlandırılıyor ama insana yatırım yapmak bunların içerisinde en önemlisini oluşturuyor. Konağın zemin katı 182 metre, birinci katı 178 metre olmak üzere 360 metrekarelik alanı kapsıyor. İçerisinde 6 bin kitap yer alacak. Aynı anda 80 öğrencimize hizmet vermiş olacağız. Burası gençlerimize sunduğumuz hizmetlerimizden sadece bir tanesi."

Konuşmaların ardından kitap konağının temel atıldı.