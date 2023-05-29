Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı

29.05.2023 10:43

Aksaray'da kız arkadaşının silahla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında ikamet eden polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aysel G, polisin tabancasıyla Abdullah E'yi vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdullah E, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Aysel G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı
Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Şevki SÜNGER: ne oluyor bu kadınlara şiddet diz boyu o kadar ayrıcalık verirseniz olacağı bu herkes eşit olmalı hukuk önünde Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da kız arkadaşı tarafından silahla vurulan polis ağır yaralandı - Son Dakika
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